مغرداً خارج السرب الآوروبي و الناتو الرئيس التشيكي: من المنطقي دعم الحكومة السورية

جهينة نيوز

أكد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أنه وقف إلى جانب سورية منذ بداية الأزمة التي شهدتها وأنه “تعرض بسبب ذلك إلى الانتقادات” مبينا أنه كان من المنطقي دعم الحكومة السورية في محاربتها لتنظيم داعش الإرهابي.

وأشار الرئيس زيمان الذي كانت مواقفه دائماً خارج السرب الآوروبي و خارج سرب الناتو في حديث تلفزيوني إلى أن الحكومة السورية باتت تسيطر على أغلبية الأراضي السورية كما أن المهجرين السوريين بفعل الإرهاب بمسمياته المختلفة يعودون إلى بلداتهم وقراهم من جديد وهذا الأمر رائع ويسعدنا.

ولفت الرئيس زيمان إلى أن الشعب السوري كان لديه على الدوام أداء اقتصادي مرتفع وإنتاجية في العمل في مختلف المجالات الأمر الذي يعني أن السوريين قادرون على إعادة إعمار بلادهم.

يشار إلى أن الحكومة التشيكية قدمت مساعدات لسورية على مدى السنوات الماضية وأكدت ضرورة محاربة الإرهاب واستئصاله من جذوره ما أدى لانتقادها من بعض الدول الغربية الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سورية والمنطقة.