الصين تخطط لإطلاق أقمار صناعية تعود إلى الأرض

جهينة نيوز:

يخطط علماء الصين في إطار برنامج الفضاء لإطلاق قمر صناعي، في أبريل عام 2019، يمكنه الدوران حول الأرض مدة 20 يوما، ومن ثم يعود إلى الأرض.

وقال تشاو هويغوان، كبير المصممين في مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية: "تطور الصين حاليا أسس تصميم نموذج قمر صناعي قابل للاسترجاع إلى الأرض بعد أن يمكث في الفضاء 20 يوما، حيث يمكن بعد ذلك استخدامه 15 مرة أخرى. ونخطط لإطلاق هذا القمر في شهر أبريل عام 2019".

وأضاف كبير المصممين، أن الصين تطور حاليا نموذجين لأقمار صناعية يمكن إعادتها إلى الأرض، يعمل النموذج الأساسي ببطارية كيميائية غير قابلة للشحن. أما النوع الثاني، فيعمل ببطاريات شمسية وبطاريات عادية قابلة للشحن.

والقمر الأساسي الجديد جاهز ويخضع للاختبارات. وفي يناير، سيخضع لاختبارات ميكانيكية، وفي فبراير لأخرى حرارية، وسينقل في مارس إلى منصة الإطلاق.

وتعمل الصين في هذا الاتجاه منذ عشرات السنين، وقد أجرت، في نوفمبر عام 1975، أول تجربة ناجحة لإطلاق قمر صناعي وأعادته إلى الأرض بسلام.