ماكرون متناسي عنف بلاده في ليبيا بحجة الحرية يقول "الحرية تنتهي عندما يبدأ العنف"

جهينة نيوز:

أتهم ماكرون الشعب الفرنسي بأنه منقسم ولا يحترم قوانينه, و بطريقة لبقة أعلن حالة الطواريء في جمهورية فرنسا حيث قال أعلن حالة الطواريء الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد.

و وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاب إلى الشعب الفرنسي، يأتي بعد رابع أسبوع من الاحتجاجات التي قامت بها "السترات الصفراء" و التي تتكرر كل سبت على غرار دول الربيع العربي حيث كانت أيام الجمعه.

و قال ماكرون معلقا على حركة "السترات الصفراء ":إن الامر اكثر من احتجاج على ضريبة وهو غضب انا افهمه. نحن امام عوائق وعقبات ورثناها من زمن بعيد وانا اتحمل جزءا من المسؤولية, و أضاف متجاهلاً عنف الشرطة و المخابرات الفرنسية التي فضحتها الكاميرات " الغضب لا يبرر مهاجمة رجال الشرطة".

و قال ماكرون الذي بلاده و حاملة طائراته دمرت ليبيا و تسببت بقتل أكثر من 100 الف مدني ليبي بحجة دعم الحرية " الحرية تنتهي عندما يبدأ العنف"

و أضاف ماكرون: نريد بلدا يعيش فيه عماله بكرامة و أنا أطالب الحكومة والبرلمان بالقيام بما ينبغي وستتم زيادة الحد الادنى للاجور بمقدار 100 يورو, و أعلن عن ما أسماه حالة الطواريء الإقتصادية و الإجتماعية.

كما قال الرئيس الفرنسي: نطالب المؤسسات الاجتماعية في إشارة منه الى (الجمعيات الخيرية الفرنسية التي تجمع أموال تضاهي موازنة دول و تنفقها على الارهابيين في سورية بحجة الأعمال الانسانية) طالبهم بمساعدة الحكومة على النجاح يجب العمل على خلق فرص جديدة في كافة القطاعات ونريد قوانين واضحة تستجيب لطموحات الذين يعملون، يجب ان نتفق جميعا حول الهوية الفرنسية ونطرح السؤال المرتبط بالهجرة في إشارة منه الى اللاجئين الذين توافدوا على آوروبا بسبب حروب واشنطن و حروب فرنسا و بريطانيا .

و عن الحلول رفض ماكرون أحد أهم مطالب المحتجين و هو الضرائب التصاعدية حيث قال أن فرض ضرائب على الاغنياء ستؤدي الى هروب رأس المال و عن الحلول قال ماكرون سالتقي مع عمداء فرنسا من اجل البلاد ونحن في مرحلة تاريخية في حياة بلادنا وممكن ان ننجح عبر الحوار والاحترام والالتزام.