في مجلة التايم شخصية عربية تنافس بوتين و ترامب لتكون شخصية العام

جهينة نيوز:

اختفى اسم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من القائمة القصيرة للمنافسين على لقب "شخصية العام 2018" من مجلة Time، بعد أن كان مدرجا في القائمة الطويلة في مرحلة الترشيحات المستمرة.

وبدلا من بن سلمان دخل اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقتول داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية، في القائمة القصيرة لـ2018 التي يحددها قراء المجلة الأمريكية عبر التصويت، ليختار منها فريق تحرير المجلة "شخصية العام".

ووفقا لقناة NBC الأمريكية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أدرجا أيضا في نفس القائمة للمنافسة على اللقب الذي تمنحه المجلة سنويا للشخصية الأكثر تأثيرا خلال العام.

وضمن القائمة أيضا المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري.

بالإضافة إلى الشخصيات المذكورة المرشحة للقب شخصية العام 2018، حضرت قضية "العائلات المفصولة" التي تجمع الأطفال والآباء والأمهات المنفصلين عن بعضهم بسبب سياسة الولايات المتحدة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

وقد حصلت حركة " Silence Breakers" على لقب شخصية العام 2017، وهي حركة كان أعضاؤها أول من تحدث عن التحرش الجنسي بشكل علني.