الإعدام لمصري اغتصب فتاة سورية في منطقة المقطم

جهينة نيوز:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا لسائق أجرة اغتصب فتاة سورية، في منطقة المقطم بالقاهرة منذ 4 سنوات.

وجاء في التحريات والتحقيقات، أن الفتاة استقلت سيارة أجرة وغير السائق خط سيره وتوجه بها إلى شقته في منطقة المقطم، وتعدى عليها جنسيا حتى أصيبت بنزيف وألقى بها في الشارع، وهي في حالة إعياء وفر هاربا.

وذكرت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 34 سنة، وخطف المجني عليها 23 سنة سورية الجنسية تحت تهديد السلاح وأجبرها على الصعود إلى شقته واغتصابها لمدة ساعة حتى أصيبت بنزيف داخلي، وألقى بها في حالة إعياء شديدة.

وعقب ذلك استقلت الفتاة العشرينية سيارة أجرة وتوجهت إلى قسم شرطة المقطم، وأبلغت عن تفاصيل الجريمة.