وزير الاوقاف الاردني يصدر تعميم للجوامع و رئيس الحكومة يلغيه بعد ساعات

جهينة نيوز:

ألغى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الأحد تعميما وزعته وزارة الأوقاف على المساجد مذيلا بتوقيع وزير الأوقاف الأردني عبدالناصر أبو البصل بعد ساعات من نشره.

وعلل الرزاز قراره بأن وزير الأوقاف لم يطلع رئاسة الوزراء على مضمون التعميم.

ونص التعميم على منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد إلا لغايات رفع الأذان فقط وإقامة الصلاة في الوقت المحدد من خلال مكبرات الصوت الداخلية.

وطالب التعميم أيضا من الموظفين القائمين على المساجد بعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية في خطبة الجمعة على أن تقرأ الخطبة من عبر المكبرات الداخلية.