الجهاد الإسلامي و حزب الله يعلقان على عملية عوفرا

جهينة نيوز:

أشاد حزب الله ، اليوم الاثنين، بعملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية، قرب مستوطنة "عوفرا" قُرب رام الله بالضفة الغربية، والتي أدت إلى إصابة 9 مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة.

وقال حزب الله في بيان له، إن هذه العملية وسواها هي تأكيد إضافي على تصميم الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه واستعادة كل شبر محتل منها.

وأكد الحزب، أن "هذه العملية رسالة لكل المستوطنين بأنه لا أمان لكم فوق أرضنا، وأن بيوتنا وحقولنا التي اغتصبتموها ستبقى فلسطينية إلى الأبد".

وحيّا حزب الله اللبناني الشعب الفلسطيني المقاوم وعزيمته الراسخة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله العسكرية والاستيطانية.

وبارك حزب الله في بيانه، روح الثورة والعنفوان المتأصلة لدى الشعب الفلسطيني العظيم والتي ستوصله في نهاية المطاف إلى تحرير أرضه واستعادة مقدساته.

و في ذات السياق باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية "عوفرا" الجريئة والنوعية والتي حملت رسالة الوفاء لشعبنا في ذكرى انتفاضة الحجارة وخاطبت العالم الذي لا يسمع سوى رواية وصوت العدو الصهيوني لتؤكد للعالم أن مقاومتنا المشروعة لن يوقفها انحياز قوى الشر مع الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان صحفي لها ، على استمرار المقاومة في كل ساحات الوطن، مشيرة إلى ضرورة البناء على نجاحات المقاومة سياسياً ووطنياً بما يمكن من إعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.

ودعت الدول العربية والاسلامية وكل القوى الحية في أمتنا الى التموضع من جديد في الخندق المناصر والداعم للقضية الفلسطينية وللمقاومة.

وأضافت الحركة في بيانها: "إن الانتفاضة في الضفة مع الحراك الجماهيري في مسيرات العودة وحضور المقاومة وانجازات الشعب الفلسطيني على الأصعدة السياسية والدولية والانسانية سيحمي قضيتنا ووجودنا وحقنا من محاولات التصفية المزعومة".