الخارجية الايرانية توصي برعاياها في فرنسا بتجنب مناطق التوتر

جهينة نيوز:

اوصت الخارجية الايرانية الرعايا الايرانيين في فرنسا او من يعتزمون زيارة هذا البلد بتجنب التواجد في الاماكن التي تشهد مواجهات .

واعلنت الخارجية انه ونظر للمواجهات والاحداث الاخيرة في العاصمة الفرنسية وبعض المدن الفرنسية الاخرى وما شابتها من اعمال عنف والمخاف من التهديدات الامنية للرعايا الايرانيين واسرهم فانها توصي بجد الرعايا والمسافرين والسياح الايرانيين المتواجدين حاليا في فرنسا بتوخي اليقظة والحذر خلال الايام القادمه وتجنب المناطق والامكان التي تشهد الاشتباكات .

من جهة اخرى حذرت المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي الرعايا الايرانيين من التوجه الى جورجيا حتى اشعار اخر لكي تتمكن الخارجية التوصل الى آلية محدد لكشف دواعي المتاعب والمعاناة التي اوجدتها الحكومة الجورجية للرعايا الايرانيين هناك.

واكد قاسمي مخاطبا المواطنين الايرانيين ضرورة ان يتجنبوا الزيارات غير الضرورية التوجه الى جورجيا حتى تتمكن ايران من معرفة اسباب قيام الحكومة الجورجية بخلق المتاعب والمعاناة للرعايا الايرانيين وتقرير مصير تردد الايرانيين على هذا البلد.