ناسا تتسلم ثلاث محركات فضائية إشترتها من روسيا

جهينة نيوز:

أعلنت مؤسسة "إينيرغوماش" الروسية، اليوم الإثنين، عن تسليم ثلاث محركات صاروخية طراز "آر دي-180" للمشترين الأمريكيين.

وجاء في بيان الشركة: "يوم 6 ديسمبر/كانون الأول تم تسليم ثلاث محركات آر دي —180 للمشترين الأميركيين، إذ وقعت شركات "برات اند ويتني"، و"يونايتد لاونتش اليانس"، و"آر دي أمروس" على نماذج المحركات، وتعتبر هذه الحالة الثالثة لتسليم محركات في العام 2018".

و يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشتري محركات روسية لصواريخها الفضائية للصعود الى الفضاء و تقول ناسا انه بحلول العام 2025 ستتمكن واشنطن من صنع محركات فضائية و تتخلى عن المحركات الروسية .