مفاجئة من البنتاغون: مقاتلات "إف-35" غير جاهزة للاختبارات القتالية النهائية

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن المقاتلة من الجيل الخامس F-35 غير جاهزة للاختبارات القتالية النهائية بسبب العديد من العيوب.

أعلن مدير إدارة الاختبارات التشغيلية والتفتيش في وزارة الدفاع الأمريكية، مايكل جيلمور أن برنامج "إف-35" لا يفي بمتطلبات إدخال "الاختبار والتقييم الأولي والتشغيلي".

وهذا الإجراء هو الاختبار الأخير الذي تمر به المعدات العسكرية في الولايات المتحدة قبل بدء تصنيعها على نطاق واسع.

وأشار المدير إلى عدد من المشاكل الخطيرة التي لا يستطيع المطورون التخلص منها. على سبيل المثال، لا يستطيع الطيار استخدام صواريخ جو- جو من طراز AIM-120، وعندما يتم إطلاقها، تنطلق القذائف بعيدا عن الهدف.

ووفقا لمطورو "إف-35" فإن الثغرة تكمن في التحديث الذي يجب أن يحل جميع هذه المشاكل.بالإضافة إلى ذلك، تواجه المقاتلة مشاكل في نظام المعلومات اللوجستي ALIS، والتي تحتوي على معلومات عن الحالة التقنية للطائرات والأسلحة.

وقال البنتاغون إن معظم وظائف النظام تعمل فقط بنظام العمل اليدوي