طلاب إيران يخاطبون ماكرون محتجين على قمع زملائهم الفرنسيين

جهينة نيوز:

بعث اعضاء تنظيم طلابي ايراني رسالة الى الرئيس الفرنسي اعربوا فيها عن احتجاجهم على الممارسات العدوانية للشرطة الفرنسية مع الطلاب المتظاهرين خلال الاحتجاجات الاخيرة.

واعتبر اعضاء الجمعيات الاسلامية لطلاب المدارس في طهران، ان هذه الممارسات مصداق بارز للعنف تفضح ادعاءات الحكومة الفرنسية بالحرية.

واشارت الرسالة الى ان احتجاج السترات الصفراء في شوارع باريس خلال الايام الماضية تعيد الى الاذهان احداث الثورة الفرنسية الكبرى ضد النظام الملكي المستبد.

وعبر طلاب المدارس الايرانيون في رسالتهم الى ماكرون عن استنكارهم لتعامل الشرطة الفرنسية بعنف مع اعضاء حركة السترات الصفراء، في حين تدعي فرنسا انها بلد الحرية ومهد الديمقراطية.

وجاء في الرسالة : سيد ماكرون! في بلدك، الذي يدعي أنه مهد الحرية، في بلدك وبذرائع غريبة، مثل انعدام الدعاية الدينية لا يسمح حتى للفتيات المسلمات بارتداء الحجاب،و في الأيام الأخيرة ، قام عدد كبير من التلاميذ المراهقين مع مئات الآلاف من الفرنسيين في اقامة اكبر تجمع احتجاجي على الظروف السيئة في بلدك، لكن هل تعلم ما هو رد حكومتك على جميع المتظاهرين؟ كان ممارسة القمع وتكبيل الأيدي وضرب ومعاقبة الطلاب.

وتساءل طلاب المدارس بطهران في رسالتهم: هل نؤمن بتظاهركم للديمقراطية أو الأيدي المكبلة لطلاب المدارس الفرنسيين، نأمل أن نرى في يوم من الأيام العدالة الحقيقية في العالم.

ووقع على هذه الرسالة مسؤولو 260 جمعية اسلامية وبالنيابة عن 1200 من طلاب المدارس بطهرا ، ومن المقرر تسليم نسخة منها باللغة الفرنسية يوم غد الثلاثاء الى السفارة الفرنسية.

يذكر ان المدن الفرنسية المختلفة شهدت خلال الايام الماضية اضطرابات واسعة وتظاهرات واسعة احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية في هذا البلد وعرفت بأسم حركة السترات الصفراء ، حيث اعتقلت السلطات الفرنسية نحو ألف شخص من بينهم عدد من طلاب المدارس.