الممثل التركي كيفانج تاتليتوغ وزوجته يبحثان عن طريقة للإنجاب..!؟

جهينة نيوز:

ذكرت مواقع تركية أنّ النجم التركي الوسيم كيفانج تاتليتوغ المعروف في العالم العربي بشخصية مهنّد،وهو البالغ من العمر 35 سنة، وزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر البالغة من العمر 41 سنة، وبعدما لم يتمكّنا من الإنجاب بطريقة طبيعية، قررا التواصل مع إحدى العيادات المتخصصة بأطفال الأنانيب في الولايات المتحدة الأميركية للعلاج، والسفر الى هناك في الصيف المقبل للخضوع للفحوص في أميركا من أجل الإنجاب.

من جهة أخرى، بدأ عرض مسلسل كيفانج "الاصطدام"، لكنه لم يستطع تحقيق نسبة مشاهدة عالية كما كان متوقعاً، وتردّدت أخبار أنّ شركة الإنتاج قرّرت إنهاء المسلسل عند الحلقة الخامسة