اصدار قرارات تعيين 2146 مدرّسا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التربية اليوم أسماء الدفعة الثالثة من المقبولين للتعيين من الناجحين في مسابقة الفئة الأولى للمدرسين التي أعلنت عنها في آذار العام الماضي والبالغ عددهم 2146 مدرّسا من الاختصاصات المختلفة.

ودعت الوزارة في إعلان المقبولين لاستكمال أوراقهم الثبوتية المطلوبة للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر الأسماء وذلك تحت طائلة سقوط الحق في التعيين في الوظيفة المعلن عنها.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر مراجعة ديوان الوزارة أو مديرياتها بالمحافظات أو موقعها الالكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت قرارا لتعيين 11329 مدرسا ومدرسة في شباط الماضي من جميع الاختصاصات لدى مديريات التربية بالمحافظات من الناجحين في مسابقة الفئة الأولى للمدرسين بمن فيهم ذوو الشهداء والمصابين بحالة العجز التام كدفعة أولى كما أعلنت في تموز الماضي أسماء الدفعة الثانية من المقبولين للتعيين والبالغ عددهم 5504 مدرسين.

يذكر أن الوزارة أعلنت في السابع من شهر آذار عام 2017 عن إجراء مسابقة لتعيين 8618 مدرسا ومدرسة من حملة الشهادة الجامعية من كل الاختصاصات وخصصت نسبة 50 بالمئة من الأعداد المطلوبة لذوي الشهداء والمصابين وبلغ عدد الناجحين فيها 19376 منهم 577 من ذوي الشهداء.