ما هي أفضل طريقة يختارها الأمريكان للإعدام؟

جهينة نيوز:

تختلف طرق تنفيذ الإعدام في حق المجرمين في الولايات الأمريكية، حيث اختار مجرم أمريكي أن ينفذ فيه حكم الإعدام الخميس المنقضي على الكرسي الكهربائي وهو الثاني الذي يعدم بهذه الطريقة خلال الأسبوع فقط.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن في ولاية "تينيسي" الأمريكية أعدم دافيد إيرل ميلر البالغ من العمر 61 عاما على الكرسي الكهربائي بعد أن قضى 36 عاما في السجن بانتظار تنفيذ قرار الحكم بالإعدام الذي اتخذته المحكمة بسبب قتله شابة في الـ 23 من عمرها كانت تعاني من اضطرابات نفسية.

وعندما سأله القاضي عن سبب اختياره الكرسي الكهربائي، ذكّر المجرم المحكمة بالإعدام الذي نفذ في أوت الماضي بأحد المجرمين عن طريق الحقن بمواد سامة، فقد تعذب حوالي 20 دقيقة على مرأى ممن حضروا تنفيذ الحكم حتى فارق الحياة، وكان يتوسل أن يُرمى بالرصاص كي يرتاح من العذاب.

وفي نوفمبر الماضي أُعدم إيموند زاغورسكي (63 عاما) في ولاية "تينيسي" أيضا على الكرسي الكهربائي، وذلك لأول مرة تستخدم فيها هذه الطريقة في الولاية منذ 2013، بالرغم من أنه طلب إعدامه بطريقة أخرى.

وتعتمد ولاية "تينيسي" رسميا الإعدام بالحقن بمواد سامة، لكنها تسمح للمجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 1999 باختيار الموت على الكرسي الكهربائي.