في بريطانيا...غرامة مالية على الضحك

جهينة نيوز:

تواردت أنباء أنه سيتم تفعيل قانون جديد في المملكة البريطانية سيتم شمله بقانون القيادة والسير.

وسيشمل القانون الجديد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 والـ 25 عاما لأنهم أكثر عرضة لحوادث سير في بريطانيا، حسب صحيفة ''ذا صن'' البريطانية.

و أضافت الصحيفة أن دراسة أثبت أن سبب هذه الحوادث يكون غالبا عدم التركيز الكافي خلال القيادة، وذلك لانشغالهم بالحديث والضحك مع من يرافقهم بالإضافة إلى سماع الموسيقى الصاخبة وتناول الطعام والمشروب واستخدام الهاتف.

و بينت نفس الدراسة انه كلما ازداد عدد الأشخاص في السيارة كلما قل تركيز السائق وارتفعت نسبة حوادث السير.

لذا للحد من قلة التركيز أثناء القيادة فرضت السلطات البريطانية غرامة تصل حتى 127 دولارا مع إمكانية صدور حكم بحظر القيادة إذا تكرر الأمر