سي.إن.إن: كلمات خاشقجي الأخيرة "لا أستطيع التنفس"

جهينة نيوز

ذكرت قناة سي.إن.إن الأمريكية الإخبارية اليوم الاثنين إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قال مرارا لقتلته ”لا أستطيع التنفس“ في اللحظات الأخيرة له في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ونقلت القناة عن مصدر قالت إنه قرأ تفريغا كاملا مترجما لتسجيل صوتي أن خاشقجي تعرف على أحد الرجال وهو العقيد ماهر مطرب الذي قال له ”ستعود“.

ورد خاشقجي قائلا ”لا يمكنك ذلك‭‭ ‬‬‬... هناك من ينتظر بالخارج“.

وانتظرته خطيبته خديجة جنكيز لساعات خارج القنصلية يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول واتصلت بالسلطات التركية للإبلاغ عن اختفائه عندما لم يخرج.

وقال المصدر لسي.إن.إن إنه لم ترد حوارات أخرى في المقتطف القصير نسبيا الذي أعدته السلطات التركية.