سي.إن.إن: كلمات خاشقجي الأخيرة "لا أستطيع التنفس"

الإثنين, 10 كانون الأول 2018 الساعة 14:47 | سياسة, عربي

سي.إن.إن: كلمات خاشقجي الأخيرة

جهينة نيوز

ذكرت قناة سي.إن.إن الأمريكية الإخبارية اليوم الاثنين إن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قال مرارا لقتلته ”لا أستطيع التنفس“ في اللحظات الأخيرة له في القنصلية السعودية في اسطنبول.

ونقلت القناة عن مصدر قالت إنه قرأ تفريغا كاملا مترجما لتسجيل صوتي أن خاشقجي تعرف على أحد الرجال وهو العقيد ماهر مطرب الذي قال له ”ستعود“.

ورد خاشقجي قائلا ”لا يمكنك ذلك‭‭ ‬‬‬... هناك من ينتظر بالخارج“.

وانتظرته خطيبته خديجة جنكيز لساعات خارج القنصلية يوم الثاني من أكتوبر تشرين الأول واتصلت بالسلطات التركية للإبلاغ عن اختفائه عندما لم يخرج.

وقال المصدر لسي.إن.إن إنه لم ترد حوارات أخرى في المقتطف القصير نسبيا الذي أعدته السلطات التركية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا