تحليق لأسعار الخضر والفواكه في طرطوس.. و3868 مخالفة منذ بداية العام

جهينة نيوز

سجلت أسعار الخضر والفواكه من إنتاج الموسم الحالي، ارتفاعاً غير مسبوق خلال هذه الفترة من العام ولأسباب تعود حسب أصحاب الشأن إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من جهة، ووجود بعض أصناف الخضر والفواكه في غير مواسمها كالفاصولياء والخيار والعنب والكوسا والباذنجان، في ظل غياب المراقبة التموينية وحماية المستهلك، وارتفاع تكاليف النقل بين المحافظات حيث يتحمل الكيلو غرام الواحد أحياناً أكثر من /35/ ليرة سوريّة إذا كان من خارج المحافظة و/ 25/ ليرة داخل المحافظة، ويباع كل من كيلو الفاصولياء واللوبياء الخضراء والكوسا والباذنجان بسعر/600/ ليرة للكغ الواحد في الأسواق الشعبية ،بينما يباع في المحلات التجارية أعلى من أسعاره من الأسواق المحلية.

وتباع الحشائش خضرة الموسم الحالي أعلى من المواسم السابقة، فقد حيث وصل سعر ربطة السبانخ أقل من /200/ غرام إلى /100/ ليرة وبين / 350- 400/ ليرة للكغ الواحد، ويباع الكيلو غرام الواحد من أصناف الحمضيات بين/ 250-350/ ليرة، فسعر كيلو الليمون الحامض بين/225- 275/ ليرة، و/ 200-250/ لليوسفي.

رئيس اتحاد الفلاحين مضر أسعد أكد أن الحمضيات تباع بأسعار أقل من التكلفة في أسواق الهال، حيث يباع الكغ الواحد بأقل من التكلفة /70/ ليرة في أسواق الهال، بينما تصل التكلفة الفعلية للكغ الواحد إلى/ 72/ ليرة سوريّة.

حسان حسام الدين- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن العرض والطلب هما اللذان يحددان أسعار الأسواق المحلية، ورداً على سؤالنا عن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق طرطوس، فهي أعلى من بقية أسواق القطر، أضاف أن أسعار السلع بأصنافها المتنوعة في طرطوس مثل بقية أسواق القطر باستثناء الخضر والفواكه والسلع التي تستورد من بقية المحافظات الأخرى، وأضاف أن أسعار الخضر والفواكه في طرطوس مثل بقية المحافظات الأخرى زائدة 10% فقط، مؤكداً أن هناك عوامل متعددة لارتفاع أسعار الخضر والفواكه من أجور وتكاليف النقل بين المحافظات ووجود بعض السلع في غير مواسمها الرئيسة… مبيناً أن الرقابة التموينية تجول في أسواق طرطوس يومياً لافتاً إلى أن عدد الضبوط التموينية منذ بداية العام ولتاريخه وصل إلى / 3868/ ضبطاً تموينياً عدلياً، ووصل عدد ضبوط العينات إلى /1651/ ضبطاً وعدد ضبوط الأفران /566/ ضبطاً و/35/ ضبط محروقات لمحطات الوقود والصهاريج و/272/ ضبط إغلاقات بينما وصل عدد الضبوط الجسيمة إلى /122/ ضبطاً.