الصين: بناء أول محطة كهربائية شمسية فضائية

جهينة نيوز

أعلنت بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين اعتزامها بناء قاعدة تجريبية لأول محطة كهربائية شمسية فضائية في الصين.

وبحسب ما نشرته وكالة "شينخوا" الصينية فإنه "تم توقيع اتفاقية بشأن بناء القاعدة بين جامعة تشونغتشينغ ومعهد شيآن التابع للأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء وجامعة شيآن للتكنولوجيا الإلكترونية وحكومة حي بيشان ببلدية تشونغتشينغ مؤخرا".

وقال عضو الأكاديمية الصينية للهندسة يانغ شي تشونغ، إن "قدرة البطاريات الشمسية تبلغ 0.4 كيلوواط لكل متر مربع منها في مناطق شمال غربي الصين، وستزداد إلى حوالي 7 و8 كيلوواط في طبقة الستراتوسفير، وتزداد إلى حد يتراوح بين 10 و14 كيلوواط في المدار المتزامن مع الأرض الذي يبعد 36 ألف كيلومتر عن سطح الأرض".

وصرح عضو الأكاديمية الصينية للعلوم ومدير لجنة التكنولوجيا لمجموعة الصين لتكنولوجيا الفضاء باو وي مين، أن كلا من الصين والولايات المتحدة واليابان قد طرحت خطة لتطوير المحطة الكهربائية الشمسية.

وأضاف أن الخطة ما زالت في مرحلة الدراسات الأساسية، فيما تتركز المشاكل الرئيسية في كيفية نقل معدات توليد الكهرباء إلى المدار المتزامن مع الأرض وتركيبها وكيفية نقل الطاقة المولدة إلى سطح الأرض وكيفية ضمان سلامة تشغيل المعدات وأمن البيئة.