انتحار سائق أجرة احتجاجا على تطبيق ذكي يهدد سائقي السيارات

جهينة نيوز

انتحر سائق أجرة في كوريا الجنوبية يوم الاثنين بإشعال النار في نفسه احتجاجا على خدمة لمشاركة سيارات الركوب اقترحتها شركة تشغل أشهر تطبيقات الدردشة في البلاد.

وقالت الشرطة وإدارة الإطفاء إن السائق البالغ من العمر 57 عاما صب سائلا قابلا للاشتعال على جسده ثم أشعل النار في ملابسه بينما كان في سيارته الأجرة قرب البرلمان.

ونظمت نقابات سائقي الأجرة مسيرات بالعاصمة سول للاحتجاج على تطبيق لتقاسم سيارات الركوب اقترحته شركة (كاكاو موبيليتي) ويقولون إنه يهدد وظائفهم.

وقالت (كاكاو موبيليتي)، ذراع خدمات النقل في شركة كاكاو للمراسلة عبر الهاتف، يوم الجمعة إنها تختبر التطبيق الجديد رغم معارضة سائقي سيارات الأجرة الذين يطالبون الحكومة برفض منح ترخيص للخدمة.

وقال مسؤول في اتحاد لسائقي سيارات الأجرة ”نحن في حالة شد وجذب مع الحكومة لمنع خدمة مشاركة الركوب“.

وقالت متحدثة باسم (كاكاو موبيليتي) إن الشركة قدمت تعازيها لأسرة السائق المنتحر.

وأضافت ”نشعر بالأسف والحزن ونعبر عن تعازينا“.

ولم تدل المتحدثة بتصريحات أخرى ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة النقل.