قيادة الجيش: انهاء الاحتفاظ للضباط المجندين دورة 248 وما قبلها و 249 الذين أتموا 5 سنوات احتفاظ

جهينة نيوز

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمرا إداريا أنهت بموجبه الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها والدورة 249 الذين أتموا خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019.

وقالت القيادة العامة في بيان تسلمت سانا نسخة منه: إنها أصدرت أمرا إداريا ينهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019.

وأضافت القيادة: إن الأمر الإداري ينهي الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 249 الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1-1-2019 كما ينهي الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1- 1- 2019.

وبينت القيادة أن الأمر الإداري يبدأ تطبيقه اعتبارا من تاريخ 16-12-2018 ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ-احتياط).