تغريدة يوسف الخال عن إسرائيل تعرضه للانتقادات على تويتر

جهينة نيوز

غرد الممثل اللبناني عبر "تويتر"، فكتب: "مش عم بعرف إذا إسرائيل عم تحفر قبرها بإيدها او نحنا عم نحفره بإيدنا.. اللي بعرفه إنو في قبر عم ينحفر كلنا رايحين عليه بإيدنا".

تغريدة الخال نالت تفاعلا كبيرا وأثارت جدلا عبر "تويتر"، ما دفعه إلى الرد على احدى التغريدات المنتقدة التي وجهت إليه، والتي طلبت منه الالتزام باختصاصه، وقال: "خدوا هالمسطرة.. و بتقولولي سوشيال ميديا؟". وفي الإطار نفسه، كتب أحد المغردين: "لا يا استاذ يوسف ما تضيع بوصلة لانه إسرائيل مغتصبه نحن من نحفر لها قبرها وقبرها أكيد ليس فلسطين".