2٫5 مليار ليرة خسائر قطاع السياحة بدرعا.. والبدء بأعمال الترميم والتأهيل تمهيداً للانطلاق

جهينة نيوز

بلغت خسائر قطاع السياحة بدرعا جراء الحرب الظالمة على سورية أكثر من مليارين ونصف المليار شملت معظم المنشآت السياحية بالمحافظة، ولكن بعد تحرير المحافظة من دنس الإرهاب بدأت الكثير من المنشآت أعمال إعادة الترميم والتأهيل.‏

وذكر مدير غرفة سياحة المنطقة الجنوبية عمار الحشيش أن أضرار القطاع السياحي الخاص بدرعا جراء الحرب على سورية بلغت أكثر من 2،5 مليار ليرة أما أضرار منشآت القطاع العام فقد فاقت الـ 97 مليون ليرة.. مشيراً إلى أن درعا يوجد فيها نحو 94 مكتباً ووكالة ومؤسسة لتنظيم الرحلات السياحية و16 مطعماً من سوية نجمتين فما فوق و15 استراحة على طريق دمشق عمان و8 فنادق من سوية نجمتان فما فوق.‏

وأشار الحشيش إلى أن القطاع السياحي بالمحافظة يشهد حالياً انتعاشاً حقيقياً وعلى كل المستويات -صناعة وترويجاً- وحتى في مجال تقديم الخدمات للسياح حيث باشرت أغلب منشآت الإطعام والمبيت ومؤسسات ومكاتب تنظيم الرحلات السياحية والسفر بأعمال الترميم والتأهيل تمهيداً للإقلاع بنشاطها في تقديم خدمات للسياح والسفر وتنظيم الرحلات وحتى خدمات الحج والعمرة.‏

ولفت إلى أن أهم منشآة سياحية للمبيت بالمحافظة وهي فندق الوردة البيضاء العائدة لشركة سارة للاستثمارات السياحية بدأت بأعمال الترميم والتأهيل منذ نحو شهر بعد تعرضها لأضرار كبيرة تقدر بمئات الملايين ويتم تأهيلها ترميمها وإعادتها كما كانت عليه سابقاً وفق الدراسات والمخططات وستكون في الخدمة أواخر الشهر القادم. وهي منشأة متكاملة تحتوي على أجنحة إقامة وإطعام وتراسات صيفية ومسابح ومقهى ووجبات سريعة ونادٍ رياضي. وأشار رئيس غرفة السياحة إلى أن هناك الكثير من المنشآت قد بدأت أعمال الترميم والتأهيل تمهيداً لدخولها بالخدمة مثل منتجع بوابة درعا السياحي وكذلك مطعم المدينة السياحي ومطعم قصر النخيل القريب من معبر نصيب الحدودي وكذلك الاستراحات الطرقية على طريق دمشق عمان الدولي.‏

وقال إن عودة الأمن والأمان للمحافظة بعد تحريرها من الإرهاب بفضل تضحيات رجال الجيش كان له الأثر الكبير في انتعاش الواقع السياحي حيث راجع غرفة السياحة بدرعا الكثير من المستثمرين والراغبين في ترخيص وإنشاء مشاريع سياحية حيث تقوم مديرية السياحة والغرفة بالتعاون مع المحافظة بتسهيل إجراءات الترخيص مضيفاً أن غرفة السياحة تهتم بالجانب الترويجي السياحي بالمحافظة وقد شهد هذا الجانب أيضاً نقلة نوعية وخاصة للمواقع السياحية والأثرية وذلك من خلال حملات الترويج والبروشورات ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام مشيراً إلى أن درعا تكتنز في أراضيها مجموعة من المواقع السياحية المهمة وتشتهر بمواقع للسياحة الدينية والتاريخية والآثارية والبيئية والعلاجية والثقافية وغيرها وهي مقصد للسياح من كل حدب وصوب وتوقع الحشيش أن تكون الأشهر القادمة حافلة بعودة المنشآت السياحية للعمل مؤكداً على تعاون غرفة السياحة في المنطقة الجنوبية ومديرية السياحة بدرعا مع الراغبين بالاستثمار السياحي وتقديم التسهيلات لهم.‏