نائب لبناني يهدد" بتطيير رأس" راغب علامة.. والاخير يرد

الإثنين, 10 كانون الأول 2018 الساعة 13:14 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

نائب لبناني يهدد

جهينة نيوز

انتقد النائب اللبناني حكمت ديب بشدة الأغنية الأخيرة للفنان راغب علامة بعنوان "طار البلد"، وقال خلال مقابلة عبر الـ"او تي في": "هيدا لازم يطير راسو، شو يعني طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".

كلام ديب استدعى رداً من الصحافي جمال فياض، إذ قال في تغريدة: "حابب قول لسعادة النائب، مش بالكلام بترفع معنويات الناس، مش بالكلام تملك قلوب الناس! اشتغلوا وخفّفوا الدين أمّنوا الخدمات من ماء وكهرباء، ضعوا المسؤول المناسب في المكان المناسب، عاقبوا الفاسد! ساعتها بيطير البلد من الرفاهية وبيصير باللوج! نحنا بدنا مسؤول يرفع راسنا مش يطيّر راسنا!".

وتعليقاً على كلام فياض، ردّ علامة عبر "تويتر": "يا صديقي ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه. ثم أنني أعلم بأن فخامة الرئيس لا يقبل ان يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفاً على وطني. لكن كلام أهل الحق جرح أهل الباطل. وتحية الى أصدقائي الشرفاء من التيار الوطني الحر".

يُذكر أن راغب علامة، طرح أغنية وطنية سياسية تنتقد الأوضاع فى بلاده، والتى جاءت باسم "طار البلد"، وانتقد حالة الفقر وغياب العدالة فى البلاد. وهي من كلمات نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياشى


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