العدل التركية: قضية خاشقجي اكتسبت بعدا دوليا

جهينة نيوز

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل اليوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول، إن قضية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، اكتسبت بعدا دوليا.

وأشار الوزير التركي في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، إلى أن ذلك الأمر جاء بعد قيادة الرئيس تركي، رجب طيب أردوغان، ملف قضية خاشقجي إلى كل العالم، وتأكيده بضرورة إكساب الملف بعدا دوليا.

وتابع "جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ على الحق في الحياة، إضافة إلى أنها جريمة قتل وحشية لا يمكن التغطية عليها".

وأوضح الوزير التركي أن أنقرة استكملت جميع أنواع الاستعدادات القانونية والتقنية اللازمة، لنقل قضية قتل خاشقجي إلى المحافل الدولية، عند اللزوم، بحسب وصفه.

وأردف قائلا "قدمت السعودية في بادئ الأمر تصريحات متناقضة حول مقتل خاشقجي، ولكن إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح".