الظهور الاول لـ سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

جهينة نيوز

بعد حصوله على إطلاق سراح مشروط من سجن دام لأسابيع طويلة في قضية اغتصاب، ظهر سعد لمجرد يوم الأحد من داخل حمام السباحة في منزله، واكتفى بتعليق مقتضب كتبه عليها، وهو "الحمد لله رب العالمين".

يذكر أن لمجرد حصل على حرية مؤقتة، بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية إبان "فضيحة" اغتصابه فتاة فرنسية فى التاسعة والعشرين من عمرها، بعد استدراجها فى أحد النوادي الليلية فى سان تروبيه نهاية آب الماضي، وتم إيداعه السجن وقتها بتهمة الاغتصاب.

وهي المرة الثانية التى يتم فيها الإفراج المؤقت عن سعد لمجرد في نفس التهمة، بعد إطلاق سراحه منتصف أيلول الماضي تحت شروط رئيسية أهمها سحب جواز سفره وحرمانه من مغادرة الأراضي الفرنسية وإلباسه حزام ممغنط لتتبعه، مع إجباره على تسليم نفسه يوميًا في الدرك الفرنسي.

والأهم من ذلك إعلانه كـ"إطلاق سراح مشروط" أي مازال على ذمة التحقيق، وخروجه لم يكن سوى بدفع كفالة تجاوزت الثلاثة ملايين جنيهًا بالعملة المصرية، ومن ثم تمت إعادته للسجن من جديد بعد استئناف