رجل كندي يفتح هدية حبيبته بعد 50 سنة من الفراق

جهينة نيوز

بعد حوالى 50 عامًا، فتح رجل كندى صندوق قديم، يحتوى على هدية تلقاها من حبيبته السابقة، خلال احتفالات الكريسماس وهو الموعد الذى قابلها فيه

وتعود القصة حين تلقى أدريان بيرس، وهو أب لطفلين، هدية صغيرة ملفوفة فى ورقة لامعة، حصل عليها من صديقته السابقة فيكى ألين فى الكريسماس عام 1971، والتى كانت أول حبيبه له عندما التحقوا بالمدرسة الثانوية معا فى مدينة تورنتو الكندية، وتم لم شمل الاثنين معا لفتح الهدية بعد تلك الفترة، على الرغم أن قصة حبهم لم تتوج بالزواج، بعد انفصالها عنه واستطاع صديق له خلال مرحلة الثانوية الاتصال بها، حيث دعا بيرس وزوجته جانيت حبيبته السابقة فيكى، لمقابلتها حيث تعيش الآن فى كولومبيا البريطانية إحدى المحافظات الكندية.

واتضح أن الهدية عبارة عن كارت صغير مدون عليه عبارات حب، يحتوى على رسوم كاريكاتيرية، الأمر الذى جعل أدريان يبكى عندما فتح الهدية بعد 50 عاما من تركها مغلقة.

ووصفت فيكى مشاعرها، بأنها فوجئت باحتفاظه طوال تلك المدة بالهدية، وشعرت بالدهشة نتيجة عدم فتحها طوال تلك المدة، موضحة أن الأمر لم يكن سيئا، وأن علاقتهم كانت بريئة جدا، قائلة:"أننا كنا فى الثانوية، ولم اكن أعلم أنه يحمل نفس مشاعر الحب بنفس القدر الذى أحمله فى ذلك الوقت".