عودة 676 مهجرا سوريا من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

أفاد المركز الروسي لاستقبال وإيواء المهجرين السوريين بأن أكثر من 676 مهجرا عادوا إلى بلادهم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب بيان المركز لليوم الاثنين "فقد عاد خلال اليوم الماضي 676 مهجرا إلى سوريا من الدول المجاورة، بينهم 94 شخصا من لبنان عبر حاجز جديدة يابوس، و63 عبر تلكلخ، و519 عبر معبر نصيب معظمهم جميعا من النساء والأطفال.

كما سجل المركز عودة 259 مهجرا إلى بيوتهم وبلداتهم في الداخل السوري، وتم في ريف دير الزور تقديم المساعدة الطبية لـ29 شخصا.

وذكر المركز أن قوات الهندسة السورية تنفذ مهام إزالة الألغام وفككت اليوم الماضي 37 عبوة متفجرة.

المصدر: "نوفوستي"