ميلان يفشل في تجاوز عقبة تورينو

جهينة نيوز

فشل ميلان في تجاوز امتحان تورينو الصعب وتعادل معه دون أهداف يوم امس الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم الفرص الكبيرة التي أتيحت لميلان لم ينجح أي من لاعبيه في تسجيل الهدف الذي يمنح الفريق الفوز والنقاط الثلاث.

ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق 3 نقاط خلف غريمه وجاره إنتر الثالث، وبفارق نقطة أمام لاتسيو الخامس، فيما رفع تورينو رصيده إلى 22 في المركز السادس.

وسجل البلجيكي الدولي السابق كيفن ميرالاس هدفاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع لينتزع تعادلاً صعباً لفريقه فيورنتينا مع مضيفه ساسوولو 3-3 في مباراة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وسجل لساسولو الغاني الفريد دونكان 62، السنغالي كوما باياكار 67، ستيفانو سينسي 80، ولفيورنتينا الأرجنتيني جيوفاني سيميوني 70، ماركو بيناسي 89، والبلجيكي كيفين ميرالاس 90+7.

وطرد من صفوف ساسولو فيليب ديوريتشيتش 87 بعد نيله الإنذار الثاني، ومن صفوف الفيولا الصربي نيكولا ميلنكوفيتش 90+2 أيضاً بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية.