"السترات الصفراء" تغزو نهر السين

جهينة نيوز

تداول المغردون والمدونون صورا ومقاطع فيديو وثقت غزو الـ"سترات الصفراء" نهر السين في باريس، فيما وجودهم هناك لم يكن له أي علاقة بالاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ شهر تقريبا.

وفي التفاصيل شارك مئات الأشخاص أمس الأحد في سباق بالقوارب في نهر السين بالعاصمة الفرنسية، وارتدوا سترات صفراء اللون كتلك التي برزت في المظاهرات الكبيرة التي تشهدها فرنسا بحراك "السترات الصفراء".

ونقلت وكالة فرانس برس أن حوالي 800 متسابق ارتدوا السترات الصفراء في المسابقة التي امتدت على مسافة 11 كم في النهر الشهير الذي تطل عليه أبرز المعالم الفرنسية وعلى رأسها برج إيفل.

وخلال احتجاجات السبت التي تخللتها أعمال عنف اعتقلت السلطات الفرنسية قرابة ألف شخص مع خروج حوالي 125 ألف متظاهر إلى الشوارع، بينهم 10 آلاف شخص في العاصمة باريس.

وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على من وصفتهم بـ"مثيري الشغب".

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو والصور المحتجين وهم يحطمون واجهات المحلات التجارية، ويضرمون النار في السيارات.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة الاثنين، بخصوص الأزمة الحالية وذلك بعدما وصلت مطالب "السترات الصفراء" إلى حد المناداة بإقالته والخروج بالبلاد من الاتحاد الأوروبي.