توقف حركة القطارات في ألمانيا بسبب إضراب عمال السكك الحديدية

جهينة نيوز

بدأ عمال السكك الحديدية الألمانية اليوم الاثنين إضرابا عن العمل لمدة أربع ساعات، احتجاجا على تدني الأجور ما أدى إلى توقف حركة العديد من القطارات.

وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان": "إن عمال السكك الحديدية في البلاد بدأوا إضرابا عن العمل، بسبب الأجور، مما أوقف حركة قطارات المسافات الطويلة وأضر بحركة قطارات الركاب والشحن".

وأضافت الشركة أن حركة القطارات الإقليمية تأثرت كثيرا أيضا، إذ لا يعمل سوى عدد قليل من قطارات الركاب في مدن برلين وميونيخ وفرانكفورت.

وتابعت "دويتشه بان"، على موقعها الإلكتروني: "حركة قطارات المسافات الطويلة متوقفة في الوقت الحالي"، مضيفة أن قطارات الشحن أيضا تعطلت كثيرا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الإضراب يأتي بعد انهيار محادثات بشأن الأجور بين نقابة السكك الحديدية "إي.في.جي" و"دويتشه بان" يوم السبت.

وحذرت النقابة، التي تمثل عمال قطاع السكك الحديدية، من أنه لا مفر من الإضراب مما أثار مخاوف من تعطل حركة السفر خلال عيد الميلاد.

وقال متحدث باسم "دويتشه بان": "نطالب إي.في.جي بالعودة إلى طاولة التفاوض. نحن مستعدون للحديث".