ملكية حديقة الطلائع في المزة تنقل إلى "دمشق الشام القابضة" فكيف ستستثمر؟

جهينة نيوز

تم اتخاذ قرار بنقل ملكية حديقة الطلائع الواقعة على أوتوستراد المزة من ملكية محافظة دمشق إلى ملكية شركة «دمشق الشام القابضة» التي أناط بها قانون إحداثها أن تتولى إدارة أملاك محافظة دمشق.

واجتمع يوم الأربعاء الماضي مجلس محافظة دمشق بشكل استثنائي وقرر نقل ملكية حديقة الطلائع الواقعة على أوتوستراد المزة من أملاك محافظة دمشق إلى أملاك شركة «دمشق الشام القابضة» وهي الجهة التي تتولى إدارة واستثمار أملاك المحافظة.

بلال نعال عضو مجلس إدارة شركة «دمشق الشام القابضة» وعضو مجلس محافظة دمشق، تحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع قائلاً: نحن في محافظة دمشق لدينا شركة «دمشق الشام القابضة» ومهمتها إدارة أملاك محافظة دمشق من حيث الشراء والبيع والاستثمار والإيجار، وتحقيق الشراكة الإستراتيجية مادياً واستثمارياً وجمالياً لما فيه مصلحة المحافظة، وموضوع نقل ملكية أرض حديقة الطلائع الواقعة على أوتوستراد المزة من أملاك المحافظة إلى أملاك «دمشق الشام القابضة» جاء بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأرض.

وبين انه اشترطنا في قرار النقل أن يتم استثمار طابق واحد تحت الأرض بشكل مرآب لمدينة دمشق ويقوم المستثمر بإعادة الحديقة أفضل مما كانت عليه، والغاية أننا بحاجة كبيرة إلى وجود مرآب في هذه المنطقة ولا يوجد لدينا أرض لذلك، ولا إمكانية لتأهيل الحديقة والكل يشاهد وضعها، لذلك تمت دراسة الموضوع وتقرر نقل ملكية أرض الحديقة إلى «دمشق الشام القابضة» وتأسيس مرآب تحت الأرض وإعادة وضع الحديقة من دون المساس بوضع الحديقة في المستقبل.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء عدم وجود إمكانية لدى محافظة دمشق لجلب مستثمرين بشكل مباشر لأي مطرح استثماري، وهذا ما بدأت تعمل عليه «شركة دمشق الشام القابضة» حيث تبلغ مساحة هذه الأرض 40 ألف متر مربع.

مصدر خاص في محافظة دمشق فضل عدم ذكر الاسم أكد أن موضوع نقل ملكية هذه الأرض يتم العمل عليه منذ فترة طويلة، وأجريت الدراسات اللازمة لذلك ولكن كان يحتاج إلى قرار من مجلس المحافظة لتنفيذ إجراءات النقل، وأهم ما في الموضوع أن دمشق ستكسب مرآباً كبيراً وتعود الحديقة أفضل مما هي عليه الآن من دون أن تتكلف المحافظة أي مبلغ.