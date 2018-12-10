رد "غير مسبوق" لقطر على بيان قمة الرياض!

جهينة نيوز

ردت قطر على البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي وهاجمت المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أعقب القمة واصفة إياه بالهزيل.

وانتقد مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد الرميحي البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب عدم مناقشة المجتمعين لحيثيات الأزمة الخليجية وسبل معالجتها.

وكتب في "تويتر": "ما سبب عدم مناقشة القمة للأزمة الخليجية؟ وما هذا البيان الختامي الذي لم يناقش حصار قطر وسبل معالجته"؟.

وأضاف: "على من تضحكون كفاكم هذا التسطيح والقفز على المشكلات الحقيقية التي يعاني منها هذا المجلس".

وفيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أعقب القمة، كتب الرميحي: "انتهى المؤتمر الصحفي الهزيل للجبير، وحاول أن يمرر فيه ما عجز عن تمريرة بالبيان الختامي لقمة التعاون".

وتطرق الجبير في مؤتمر صحفي، عقب القمة، للأزمة الخليجية قائلا: "مواقف المملكة معروفة وعلنية" فيما يتعلق بتلك الأزمة، مضيفا "الأشقاء في قطر يعلمون ما هو مطلوب منهم للعودة كعضو فعال في مجلس التعاون الخليجي".

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017، عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة.