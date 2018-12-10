هل تنتهي رحلة البحث عن صرافات "شغّالة".. السورية للتأمين جاهزة لتغذيتها على مدار اليوم..

جهينة نيوز

هل ستنتهي فعلاً رحلة البحث عن صراف «شغّال» فيه مال وخاصة في فترة بعد الظهر؟ قد تسجل الأيام القادمة حلاً حقيقياً لظاهرة تعطل الصرافات وخروجها عن الخدمة، وخاصة بعد الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مع إدارات المصارف مؤخراً في المصرف التجاري السوري، وقد وجه رئيس الحكومة فيه بضرورة تحديث عمل الصرافات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وهنا تبرز مشكلة عدم تغذية الصرافات بعد انتهاء الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد زهراء لـ«الوطن» بأن المؤسسة جاهزة لتأمين حركة تغذية الصرافات العاملة لدى المصارف العامة على مدار اليوم، بخلاف ما كان معمولاً به خلال سنوات الأزمة، حيث كانت تنهي عملية التأمين على حركة نقل الأموال لتغذية الصرافات مع الساعة الخامسة مساء كل يوم، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي رافقت سنوات الأزمة الماضية لكن اليوم ومع حالة التحسن العام التي تشهدها معظم المناطق السورية، بات ممكناً إعادة النظر بالموضوع، مؤكداً أن المؤسسة جاهزة لتوفير التأمين المطلوب لنقل الأموال وتغذية الصرافات في مراكز المدن ومختلف المناطق الآمنة، وذلك في حال تقدم أي مصرف بطلب حول ذلك.

وفي سؤال عن زيادة في قيمة البدلات مقابل هذه التغطية بيّن المدير العام أن المؤسسة جاهزة لتغطية هذا الخطر من دون إضافات على البدلات المعمول بها.

من جانبه، أوضح مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف لـ«الوطن» أن إجمالي عدد الصرافات لدى المصرف يتجاوز 350 صرافاً، خرج منها 144 صرافاً عن الخدمة بسبب أعمال التخريب والسرقة التي رافقت سنوات الحرب على سورية، مبيناً أن لمشكلة الصرافات لدى التجاري شقين، الأول متعلق بالبرامجيات، والآخر مشكلة أجهزة وصيانة، وتوافر قطع التبديل اللازمة لتشغيل الصرافات، وخاصة أن معظمها تعرض للاهتلاك، وتجاوزت العمر الافتراضي لعملها، ولم يتم تجديدها بسبب ظروف السنوات السابقة.

وعن الحلول أوضح أن إدارة المصرف تعمل في معالجة الشقين عبر تحديث منظومة الدفع الإلكتروني وتطوير برامج العمل لهذه الصرافات، إضافة للتعاقد لشراء نحو 50 صرافاً جديداً لرفد شبكة الصرافات العاملة حالياً، مبيناً أنه تم إجراء أكثر من مناقصة لتأمين ذلك، ويتوقع أن يتم فض عروض خاص بذلك وتوريد الصرافات مع مطلع العام القادم.

من جانبه أكد المدير العام للمصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن» أن عدم تغذية الصرافات في الفترة المسائية هو بسبب عدم توافر التغطية للتأمين على حركة نقل والأموال وإيداعها وأنه في حال توافرت هذه التغطية فإن المصرف جاهز لتغذية الصرافات على مدار اليوم، مبيناً أنه لا مشكلة لدى المصرف في هذا الموضوع لجهة توافر الأموال المطلوبة أو لجهة الكادر العامل لتنفيذ ذلك.

ولفت إلى أن لدى المصرف خطة لتحديث منظومة الصرافات عبر التعاقد لشراء صرافات جديدة، حيث يجري العمل في هذا الاتجاه على مناقصة لشراء نحو 100 صراف، بينما يتم العمل حالياً على صيانة الصرافات العاملة عند تعطلها عبر خبرات محلية وتوفير قطع التبديل من الصرافات التي خرجت عن الخدمة للمحافظة على عمل الصرافات وتوفير الخدمة المطلوبة للمواطن ريثما يتم تحديث وتجديد كل منظومة الصرافات الحالية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الصرافات لدى المصرف يتجاوز 230 صرافاً، منها 193 صرافاً ضمن الخدمة والباقي تضرر خلال السنوات الماضية وخرج عن الخدمة.