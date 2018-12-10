50 لترا فقط.. مازوت التدفئة للصف المدرسي في الفصل الأول!

جهينة نيوز

يشكو عدد من مديري مدارس حماة من تخفيض كميات مازوت التدفئة المخصصة لمدارسهم ما يسبب إرباكات للعملية التعليمية والتربوية، وخصوصاً في المناطق الباردة من المحافظة كمصياف والغاب.

وبيَّن عدد منهم لصحيفة «الوطن» أن الكمية المخصصة لكل مدفأة في الفصل الأول هي 50 لتراً فقط، وأن مخصصات الفصل الثاني لا تصل إلى مدارسهم إلا في الشهر الثالث أو الرابع من العام المقبل، أي بعد دفء الطقس، ما يضطرهم إلى التقنين الكبير في تشغيل المدافئ، كي تغطي المخصصات كل أشهر الفصل الأول.

في حين يبين عدد من المواطنين بحماة أن المدافىء متوهجة دائماً في غرف الإدارات، في الوقت الذي تكون فيه مطفأة بالشعب الصفية، ويعرضون مدارس ضاحية البعث كمثال على سـوء تصرف بعض الإدارات.

مدير التربية بحماة يحيى منجد أكد لـ«الوطن» أن تأمين المازوت للمدارس تم في الشهر العاشر من العام الحالي، وتم التوزيع على المدارس بنسب عادلة وحسب الكمية والاعتماد المتوافر.

وأوضح أنه تم زيادة 10 بالمئة لمدارس المناطق الباردة كمصياف والغاب، وأن الاعتمادات هي ذاتها اعتمادات العام الماضي، ولكن تم تأمين المازوت للمدارس أبكر من العام الماضي، والتوزيع الآخر سيكون في بداية الفصل الدراسي الثاني، وفق الاعتماد المخصص لعام 2019 والكميات المقدرة بـأكثر من مليون و165 ألف لتر.

وعن التقنين بتشغيل المدافئ قال: حسب الكميات المتاحة، وجهنا مديري المدارس بتشغيل المدافئ في حالة البرد فقط لترشيد الاستهلاك، وأي مخالفة بالإدارات تستوجب العقوبة.

وبلغة الأرقام بيّن مدير التربية، أن مخصصات مصياف بلغت 177061 لتراً، ومنطقة الغاب 131342 لتراً، ومنطقة محردة 56280 لتراً، ومدينة حماة 305805 لترات، ومنطقة صوران 31464 لتراً، وريف حماة الأول 151033 لتراً، وريف الحمراء 62608 لتراً أي ما مجموعه مليون و67 ألفاً و502 لتر.