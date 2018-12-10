أبراج يوم الثلاثاء 2018/12/10 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم١٢/١٠: متسلط، قوي الإرادة، تهدف للحقيقة اينما كانت سواء بالحياة أو بالحب، مؤمن بالتّعمق تكره السطحية لأقصى حد، أهدافك واضحة لا تخاف الصِعاب، تجد نفسك أمام طاقة كبيرة في الأيام القادمة، تشعر بالثقة وظهور بالعمل، فرحة قادمة إليك لكن تتطلب جهد طويل المدى ودرجة عالية من الانضباط،للبعض علاقات شخصية سابقة كانت مهددة بالغموض والإثارة تجد لها حلول في أيام قادمة، للبعض تمويل مشترك أو ميراث أو ضرائب ودعم كبير من أحبائك، يجب أن تعطي وقت كافي وتعزز تفاهم متبادل بينك وبين الآخرين تنتهي السنة بإيجابية وتبدأ مرحلة جديدة التغيير والحظ معك.

برج الحمل: تعب، تسبب لنفسك بعض المصاعب، فكّر بنفسك وخاول أن تجد حل لأوضاعك العملية والاجتماعية، حاول أن تحيط نفسك بالمحبين، تجد الأنظار مسلطة عليك بالطاقة تجذب المآمرة وبعض الانتقادات، نصيحة لك تصحح بعض الأخطاء وتثبت جدارتك في العمل، ممنوع تعترض وتتمرد حافظ على صورتك الجميلة وانتبه على صحتك.

برج الثور: اليوم جيد لتتوضح بعض الأمور وتكتشف بعض الأسرار، ما تعطيه يعود لك بالخير في الأيام القادمة، اليوم للحلول ودعم بكل جانب وتطور في أمورك وسوف تلمس هذا الشيء رغم بعض المشاكل، يوم للأوراق وللاتصالات المهمة لأماكن بعيدة والسفر، نجاح ينتظرك في معاملاتك واوراقك.

برج الجوزاء: اليوم أجوائك فيها طلبات أمور مالية تأخير في بعض المعاملات والمصاريف مرافقة مريض هذا لا يمنع أن تعمل بملف أو تشاور وتدرس بعض التفاصيل، يوجد نفقات متوجبة عليك، بالعموم في تعاون مع الآخرين ولا تتأخر بأي طلبات، احتمال تقدم مساعدة ضرورية مساء وتفكر بمعاملة سفر.

برج السرطان: عندك تراجع وبعض المتاعب وخاصةً على صعيد الشركاء سواء شركاء عمل أو عاطفة لذلك ممنوع أن تختلف وتتحدى وجرّب أن تكسب خبرة بالحياة واسترخي حتى تتغير وتتكيف وتتكشف الأخطاء وتكون متسامح، قرّب مسافة ونشّط المواقف والعواطف واستعيد ثقتك بنفسك وانتبه على صحتك، وانتبه من مخالفة قانونية، الأجواء إيجابية مساء.

برج الأسد: تقوم بحركة بناءة وتظهر خبرة ومهارة، تتعقد المواضيع بسبب العمل الذي يتراكم عليك، جرّب أن تسرع وتلطف الأجواء، اطلب مساعدة من صديق أو زميل، بالعموم سوف تلاحق عملك، اليوم شخصياً لا يوجد مانع أن تقدم بعض التنازلات وتكون بالمقابل متيقظ للأمور الخاصة، انتبه على صحتك غذائك ولا تقوم بأعمال فيها جهد، مساء تعمل على ترميم العلاقة العاطفية.

برج العذراء: نجاحات ولقاءات و تطورات، يحالفك الحظ بنشاط اجتماعي شخصي، تستعد للقاء رومنسي جيد، حضّر نفسك لتستفيد وتسير أمورك بطريقة ايجابية، اعد إلى قلبك الاطمئنان و استمتع بلحظات تسلية وترفيه، للبعض تغيير ديكورات في المنزل واهتمام خاص بأحد الأولاد أو خبر من أولاد.

برج الميزان: نزاع مع أحد من عائلتك أو بالعمل، ممكن أن يعترض أحد من عائلتك على مشاريعك أو بعض توجهاتك ويعرقل خطواتك، المهم أن تنتصر على نفسك وتحافظ على ثقتك بنفسك، بالعموم اليوم للعائلة أو سوف تشتري أشياء للمنزل أو تقوم بعملية ترميم وتصليح واحتمال الضغط يصدر من الآخرين لذلك كن مرن مع العائلة ولا تلجأ إلى أساليب الزيف، افعل أشياء باتقان ومحبة حتى تستفيد مساء.

برج العقرب: تتصرف بطريقة حكيمة،تسيطر على النقاشات والأوضاع، لحسن حظك اليوم تلاحق أهداف عديدة ووجهات نظر وأفكار تثير الاعجاب، قد تكافئ على عمل وتجد الأمان بين الأخوة والجيران، وتشعر بفتور بالعواطف رغم تظاهرك بالمودة، أنت بحاجة أن تكون بين أفراد عائلتك وجيرانك، للبعض تصليحات اعطال.

برج القوس: الأجواء فيها مفاجئة مع حلول لبعض أوضاعك المالية، يمكن انفراج عن طريق هدية مكافئة استرداد دين، تنجز عمل يقدر الآخرين قيمتك وتكافئ عليه، قد يولد عندك أجواء أكثر رقة تلمسها بصورة واضحة، بالعموم كن مطمأن لسير عملياتك مادية واستعد غدا للتنقل ومقابلات ولقاءات.

برج الجدي: القمر ببرجك تحقق أحلامك وتكون صداقات، قوة تحمل عالية وصمود، تميل إلى أن تكون مرتجل، اليوم بارع بحل تعقيدات ومشاكل وإصلاح أخطاء، تشعر بالقوة و الأمان وقدرة على تحويل العقبات إلى إيجابيات، انتبه من مصاريف واستحقاقات تظهر لك فجأة غدا.

برج الدلو: لا تتفرد برأيك وانتبه من السرعة وأكد على أي أمر قبل الانطلاق ولا تغامر بدون حساب، أعمالك جماعية والتحضير لمشروع عليك أن تكون منتبه لأن اليوم ينطلب منك حكمة وهدوءوقدرة على الإقناع الآخرين وتأثير عليهم تزداد شعبيتك مع وصول القمر إلى برجك مساء.

برج الحوت: حيوية عالية لقاءات ودعوات، تبرز في الأضواء تحضر لمشروع يرى النور عن قريب وخاصةً اليوم تعمل مقاربة واتفاق و تجد الناس حولك تطرح أفكار، تتحدى المعاكسات، بالعموم اليوم للدعوات واللقاءات والنشاط الاجتماعي، احتمال صداقة جديدة تتحول إلى روابط أكثر وتقوم بخطوات مهمة، ممنوع الحيرة ينطلب منك الحكمة والهدوء.