الصين تنقل أول سفينة أم مصممة محليا للغواصة المأهولة "جياولونغ" إلى المياه

جهينة نيوز:

دخلت السفينة الأم الجديدة للغواصة الصينية المأهولة "جياولونغ" بنجاح إلى المياه في مدينة ووهان بوسط الصين يوم السبت.

وتعد "شنهاي ييهاو"، الاسم الذي يعني (البحر العميق رقم 1)، سفينة بعثات علمية شاملة، كما أنها أول سفينة أم تصممها الصين وتطورها بشكل ذاتي لحمل غواصة مأهولة.

وأوضحت مجموعة ووتشانغ لصناعة بناء السفن، الشركة المشيدة للسفينة والتابعة للشركة الصينية لصناعة بناء السفن، أنه من المتوقع أن تسهم السفينة بشكل كبير في تحسين قدرة "جياولونغ" على الغوص من خلال تقديم الدعم الذي يشمل تحليل البيانات والعينات في الموقع.

وذكر تشن تاو، رئيس مجلس إدارة الشركة المشيدة للسفينة، أن طول "شنهاي ييهاو" يصل إلى 90.2 متر وعرضها 16.8 متر، مع إزاحة مصممة تبلغ 4500 طن، كما تتمتع بقدرة على القيام برحلات تمتد لأكثر من 12 ألف ميل بحري.

وخلال مراسم تدشين السفينة، لفت خبراء إلى أنه بالمقارنة مع العديد من السفن الأم لغواصات مأهولة حول العالم، فإن "شنهاي ييهاو" تتمتع بمساحة معملية أكبر ومستويات أقل من الضوضاء تحت المياه فضلا عن تصميمات جديدة صديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن تدخل السفينة طور الخدمة في النصف الأول من 2019، لتنطلق في رحلات حول العالم مع الغواصة "جياولونغ".

وأحرزت "جياولونغ" رقما قياسيا عالميا بالوصول لعمق 7062 مترا خلال اختبارات في خندق ماريانا في عام 2012، وقد حملتها السفينة الأم الحالية "شيانغيانغهونغ 09" التي يصل عمرها إلى 40 عاما، خلال المئات من رحلات الغوص منذ عام 2009.

شينخوا