المبعوث الأمريكي الى الجماعات الارهابية في سورية العلاقة مع قسد مؤقتة

جهينة نيوز:

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى الجماعات الارهابية في سوريا، جيمس جيفري، إن واشنطن تعمل مع قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة تنظيم "داعش" بشكل مؤقت وتكتيكي، وأعلن أن بعض الخطوات ستتخذ حتى نهاية 2018، من أجل ضمان معايير متعلقة بخارطة طريق "منبج"، في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لـ"الأناضول"، أكد جيفري للصحفيين عقب اجتماع فريق العمل المشترك الثالث التركي- الأمريكي، في العاصمة التركية أنقرة، أن الولايات المتحدة تجري تدقيقا أمنيا من خلال وفائها بالتزامها حول مغادرة عناصر تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية (التي تشكل قوام قوات سوريا الديمقراطية)، المتواجدين بمنبج، وعدم تواجدهم ضمن المجالس المحلية والموظفين العسكريين المحليين بمنبج.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "حتى نهاية العام، سنتخذ بعض الخطوات أيضا للتأكد من أننا نضمن المعايير في أقرب وقت ممكن. بعض من الخطوات ستكتمل بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري" في إشاره منه الى تبادل الأدوار بين دولتي الناتو تركيا و امريكا.

واعتبر جيفري، أن التعاون الامريكي التركي بشأن منبج أصبح "نموذجا لإحلال السلام في كل سوريا" دون أن يشير عن أي سلام يتحدث ولا يزال الشمال السوري يعيش غياب الأمن و غياب التعليم بوجود الميليشيات الارهابية.

وتابع المبعوث الامريكي الى الجماعات الارهابية في سورية: "من غير الممكن إيجاد حل نهائي في سوريا بدون تعاون وثيق بين الولايات المتحدة وتركيا" متجاهلاً أبسط القرارات الدولية التي تؤكد أن مستقبل سورية يقرره السوريين و ليس الاحتلال الامريكي و التركي.

وحول العلاقة مع القوات الكردية، أشار جيفري إلى أن: "دائما نؤكد، أن عملنا مع قوات سوريا الديمقراطية، ضد داعش، مؤقت، وذو طبيعة تكتيكية".