MTN سوريا تحتل المركز الأول عالمياً في تقدير موظفيها ضمن مسابقة مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية" العالمية

جهينة نيوز:

رمضان: نُؤكد على نجاح سياستنا في تطوير العنصر البشري، الأمر الذي نوليه إهتماماً كبيراً يضمن أفضل مشاركة للموظفين في لعب دور فاعل في المجتمع والوطن

دمشق، سورية، الأحد 9 كانون الأول 2018: أعلنت شركة MTN أنها حصلت على لقب أفضل شركة ضمن فئة "التميز بالمكافآت وتقدير الموظفين"، في المسابقة التي أجرتها مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية" Investors in People العالمية، إحدى أهم الشركات الاستشاريّة المتخصصّة بأبحاث الموارد البشريّة في العالم، والتي تُسلط الضوء على ممارسات الشركات التي تهتم بموظفيها وتَعمل على خلق بيئة عمل مميزة تَتسم بالإيجابية والتفاني، وذلك ضمن حفل ضخم ضم ممثلين عن كبرى المؤسسات والشركات العالمية، وبحضور مديرة قسم الثقافة والتواصل الداخلي ممثلة عن شركة MTN سوريا، أواخر شهر تشرين الثاني الفائت في لندن، المملكة المتحدة.

وتُعد مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية" إحدى أهم المؤسسات في وضع معايير دولية لأفضل الممارسات في إدارة العنصر البشري، وكانت قد أعلنت خلال العام الحالي عن مسابقة للشركات الرائدة التي تتبع أفضل الممارسات في إدارة العنصر البشري، ضمن تسع فئات يُذكر منها الامتياز في القيادة والإدارة، والامتياز في التقدير، والامتياز في المسؤولية الاجتماعية، حيث تأهلت شركة MTN للمشاركة في المسابقة نتيجة لنجاحها بالحصول على الدرجة الفضية في تقييم المؤسسة، لتتنافس مع عشرة آلاف شركة من جميع أنحاء العالم، والحصول على لقب أفضل شركة ضمن فئة "التميز بالمكافآت وتقدير الموظفين" على مستوى العالم.

السيد أحمد رمضان، مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون التنظيمية في شركة MTN سوريا، تحدث عن هذا الإنجاز الهام فقال: "إنه من دواعي فخرنا في شركة MTN سوريا أن نُضيف اليوم نجاحاً جديداً إلى مجموعة الإنجازات التي قمنا بها منذ انطلاقتنا، والحصول على هذا اللقب العالمي، وذلك بعد منافسة قوية بين عدد كبير من المؤسسات والشركات العالمية، لنؤكد بذلك على ريادتنا في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية ورفع كفاءة فريق العمل، بالشكل الذي يُحقق رؤية واستراتيجية MTN في النمو والاستمرارية".

وأضاف رمضان: "يأتي لقب أفضل شركة ضمن فئة "التميز بالمكافآت وتقدير الموظفين" ليعزز ما حققناه منذ قرابة العامين، وهو حصولنا على الدرجة الفضية من مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية"، لنؤكد بذلك على نجاح سياستنا في تطوير العنصر البشري في الشركة، الأمر الذي توليه الشركة إهتماماً كبيراً، ويضمن أفضل مشاركة للموظفين في تطوير العمل، ولعب دور فاعل وحقيقي في المجتمع وفي بناء وطننا الحبيب سورية".

وكانت شركة MTN سوريا قد حصلت على الدرجة الفضية في تقييم مؤسسة "المستثمرون في الموارد البشرية" Investors in People، والتي أجرت تقييمها في عام 2016 من خلال مجموعة من المقابلات مع عينة عشوائية من الموظفين شملت كافة الرتب الوظيفيّة، والعمر وعدد سنوات العمل، حيث اعتمدت هذه المقابلات على أسئلة مبنية على معايير تقيّيم خاصة، بهدف تقصّي تجربة كل موظّف في الشركة من منظوره الفردي، في ضوء ما اختبره خلال حياته الوظيفيّة في الشركة، وذلك للتأكد من تطبيق الشركة لجملة المعايير العالمية المطلوبة، والتي تؤهلّها للحصول على شهادة "المستثمرون في الموارد البشريّة".