الأسير المقت يجدد العهد على مواصلة المقاومة والنضال حتى انتصار سورية

جهينة نيوز:

جدد عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المناضل صدقي سليمان المقت العهد على مواصلة طريق المقاومة والنضال حتى تنتصر سورية ويتحرر الجولان السوري وفلسطين وكل بقعة من وطننا العربي مهما كانت التضحيات.

وقال المقت في رسالة من داخل سجن النقب جنوب فلسطين المحتلة اليوم: “لا شيء يثنينا عن هذا الطريق لا سجون الاحتلال ولا سنوات الأسر الطويلة ولا العدوان ولا جيش الاحتلال ولا أدواته العميلة في كل مكان”.

وحيا المقت الصمود الأسطوري الذي سجلته سورية بشعبها وجيشها وقائدها مضيفا: “أوجه التحية لعموم شعبنا البطل وأبطال جيشنا العربي السوري الذي سجل أروع النضالات وأفشل العدوان الذي تتعرض له سورية وننحني لكل ضابط وجندي في صفوف جيشنا العربي السوري ونقبل التراب الذي مشى عليه”.

وأكد عميد الأسرى أن سورية ستنتصر بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ويتحرر الجولان ويرفع العلم العربي السوري فوق ثراه الطاهر ونلتقي في دمشق العروبة قبلة الأحرار والشرفاء في العالم