بسبب ضعفه بالإملاء... نائب فرنسي لترامب : فرنسا تقبّل مؤخرتك

جهينة نيوز:

حاول برلماني فرنسي من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون التصدي لما اعتبره إهانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبلاده، إلا أن ارتكابه خطأ إملائيا في دفاعه عن فرنسا، قلب دفاعه إلى إهانة.

وردّا على تغريدات سابقة لترامب نصح فيها الفرنسيين بإلغاء اتفاق باريس للمناخ باعتباره أحد أسباب مشاكلهم المعيشية، وصف يواكيم سون فورجيه النائب عن المغتربين الفرنسيين الرئيس الأمريكي بـأنه "خرف، ومصاب باضطرابات دماغية"، وطالبه بـ"عدم إهانة" فرنسا.

لكن النائب ارتكب خطأ إملائيا حين خاطب ترامب باللغة الإنجليزية، وكتب على "تويتر": "فرنسا تقبّل مؤخرتك... من البرلمان الفرنسي يا صديقي"، ويرجح أن يكون النائب الفرنسي قد أراد كتابة عبارة kicks أي، "تركل" بدلا من kisses "تقبّل" مؤخرتك يا صديقي.

العبارات النابية التي استخدمها سون فورجيه الذي كان مرشحا لرئاسة حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه الرئيس ماكرون، أثارت تعليقات ناقدة حتى على صفحته في "تويتر"، حيث رفض أصحابها مثل هذا الأسلوب في معاملة الآخرين، واعتبروا أن سون فورجيه، هو من يجلب "العار" لبلاده.

لكن سون فورجيه أصر على صواب موقفه، وقال إن إجابته كانت على مستوى ترامب "المنحرف" و"القذر" و"المتمتع بوجه حصان"، مضيفا أنه لو كتب جملا طويلة ومعقدة، لما تركت أثرها في الطرف الآخر!

وقال سون فورجيه لوكالة الصحافة الفرنسية مدافعا عن موقفه: "يمكنني أن أكون متزنا لكن عندما تناقض الأمور قيمنا، لا يجب تدوير الزوايا...أنا برلماني ولست رئيس دولة وأدافع عن بلدي وأتحمل كامل المسؤولية".