ضبط سيارة تحوي كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون والحشيش المخدر متجهة من ريف حمص إلى السويداء

جهينة نيوز:

لال متابعتها الأمنية الدقيقة لعمليات نقل وتهريب المواد المخدرة ضبطت الجهات المختصة سيارة محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة “الكبتاغون” والحشيش كانت متجهة من القصير بريف حمص إلى السويداء.

وذكر مصدر في الجهات الأمنية المختصة أنه “وخلال متابعتها لعمليات تهريب المواد المخدرة ونقلها وبناء على معلومات دقيقة ومتابعة أمنية ضبطت الجهات المختصة سيارة على طريق دمشق-السويداء تحمل كميات من حبوب الكبتاغون المخدرة والحشيش داخل مخبأ سري” مبينا أنه تم “إلقاء القبض على السائق ومرافقيه”.

وأكد المصدر متابعة الجهات الأمنية المختصة لعملياتها في ملاحقة كل المجموعات والأشخاص الذين يقومون بعمليات إدخال ونقل المواد المخدرة داخل الأراضي السورية.

وكانت الجهات المختصة ضبطت في الـ 16 من الشهر الفائت سيارة نوع (كيا 4000) على طريق حمص محملة بكميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدر مخبأة ضمن 42 بابا خشبيا كانت معدة للتهريب