الامن الايراني يعتقل 10 من الضالعين في اعتداء جابهار الارهابي

جهينة نيوز:

اعلن قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري عن اعتقال 10 من الضالعين في اعتداء جابهار الارهابي.

وقال العميد اشتري في تصريح له اليوم الاحد حول اعتداء جابهار الارهابي، انه وفي ظل شجاعة ويقظة قوى الامن الداخلي فقد تم احباط هذا المخطط واعتقال 10 من الضالعين كما تم الكشف عن عدد اخر منهم والوصول الى خيوط جيدة وسيتم ان شاء الله تعالى في ظل التنسيق الجيد بين المواطنين والجهاز القضائي وبين الامن الداخلي اعتقال ومعاقبة المسؤولين الرئيسيين عن الحادث.

يذكر ان ارهابيا انتحاريا كان قد هاجم بشاحنة صغيرة صباح الخميس الماضي مقر قوى الامن الداخلي في ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران لكنه فشل في اقتحام بوابة المقر حيث تصدى له الحراس ما اسفر عن تفجير ادى الى استشهاد 2 من قوى الامن الداخلي واصابة 43 من ضمنهم 10 من الامن الداخلي.

وفي جانب اخر من تصريحه قال العميد اشتري في الاشارة الى حراس الحدود المختطفين لدى الجماعات الارهابية، اننا نامل باستعادة بقية حرس الحدود المختطفين لدى الارهابيين.

يذكر انه الجماعة الارهابية التي كانت قد اختطفت 12 من قوات حرس الحدود الايرانيين في منطقة ميرجاوة الحدودية مع باكستان قبل نحو شهرين قد افرجوا عن 5 منهم قبل شهر ومازال البقية لديها.