القضاء على إرهابيين حاولوا الاعتداء على نقطة عسكرية في محيط بلدة صوران بريف حماة

جهينة نيوز:

قضت وحدة من الجيش على مجموعة إرهابية حاولت التسلل باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة صوران بريف حماة الشمالي.

وأفادت سانا بأن وحدة من الجيش رصدت تحرك مجموعة إرهابية من بلدة مورك في أقصى ريف حماة الشمالي على أطراف المنطقة منزوعة السلاح في إدلب باتجاه نقاط عسكرية في محيط بلدة صوران واشتبكت معها بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة ما أدى إلى مقتل جميع أفراد المجموعة الإرهابية المتسللة.

ولفتت إلى أن وحدة من الجيش ردت على اعتداء مجموعة إرهابية تتحصن في قرية سكيك في منطقة خان شيخون جنوب إدلب على نقطة عسكرية في المنطقة برشقات من الطلقات المتفجرة ودمرت مرابض رشاشات ومدافع هاون للإرهابيين.

وفي أقصى الشمال الغربي حققت وحدة من الجيش إصابات مباشرة في صفوف مجموعة إرهابية حاولت التسلل من قرية تل الصخر عبر الأراضي الزراعية وبساتين الزيتون للاعتداء على نقاط عسكرية بريف منطقة محردة الشمالي وردتها على أعقابها.

وترد وحدات الجيش العاملة بريف حماة الشمالي على محاولات المجموعات الإرهابية المتكررة للتسلل والاعتداء على القرى والبلدات الآمنة والنقاط العسكرية في محيط المنطقة منزوعة السلاح في إدلب حيث أوقعت أمس إصابات محققة في صفوف مجموعة إرهابية حاولت التسلل من محور تل الصخر باتجاه نقطة عسكرية في منطقة محردة.