هزت سريره فقتلته... أم تقتل رضيعها بطريقة مروعة

جهينة نيوز

حكم على امرأة بريطانية وحبيبها السابق بالسجن لمدة 10 سنوات لاستخدامهما ابنهما كقطعة "إكسسوار".

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف القضاة دموع روكسانا ديفز، البالغة من العمر 30 عاما بدموع التماسيح، بعد تسببها في مقتل رضيعها، الذي عانى من الآلام طوال فترة حياته القصيرة.

وتوفي ستانلي ديفيد بسبب كسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، كما عانى من 32 كسرا في الضلوع، و9 كسور في الذراعين والساقين، وجاء الحكم العادل بعد إلقاء القبض عليهما في آذار الماضي.

واعتاد الثنائي تعاطي مخدر الحشيش والكوكايين، وحاولا إخفاء جريمتهما التي نتجت عن قذف الرضيع في أنحاء الغرفة وهزه بعنف، ومعاملته كقطعة إكسسوار لتصويره وعرضه أمام الأصدقاء والأقارب لكن عندما تنتهى مهمته يعامل بمنتهى الوحشية.