شركة "نيسان" ستمنع كارلوس غصن من دخول شقة بالبرازيل!

جهينة نيوز

أعلنت شركة نيسان أنها تسعى لمنع رئيسها السابق كارلوس غصن من دخول شقة في ريو دي جانيرو معللة ذلك بأنها تخشى أن يقوم بإزالة أو إتلاف أدلة بعدما اعتقل وأقيل من منصبه بسبب مخالفات مالية.

وغصن، المولود في البرازيل، معتقل في طوكيو منذ إلقاء القبض عليه في 19 تشرين الثاني الماضي للاشتباه في تآمره مع المدير التمثيلي السابق لنيسان غريغ كيلي لإخفاء حوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام بدءا من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار).

ومددت السلطات في طوكيو اعتقالهما حتى الاثنين وهي المدة القصوى للاحتجاز بالاشتباه في هذه التهمة.

وكانت محكمة في البرازيل قد منحت إذنا لغصن بدخول شقة تملكها نيسان في حي كوباكابانا بالمدينة لكن الشركة قالت في بيان اليوم الأحد إنها قدمت طعنا على القرار أمام محكمة أعلى درجة.

وقال متحدث باسم الشركة "تتعاون نيسان مع السلطات للتحقيق في المخالفة التي ارتكبها رئيسها السابق وتسعى لمنع أي تدمير لأي أدلة محتملة من خلال السماح بدخول ذلك المسكن".

وقال مصدر مقرب من مكتب الادعاء في طوكيو لوكالة رويترز إن توجيه الاتهامات لغصن وكيلي ونيسان ذاتها قد يتم غدا الاثنين في أقرب تقدير.

وقال المتحدث باسم الشركة "اكتشفت نيسان مخالفة خطيرة فيما يتعلق بتقارير ما يتلقاه غصن. الشركة تزود مكتب الادعاء العام الياباني بالمعلومات وتتعاون بشكل كامل مع التحقيق الذي يجريه. وسنستمر في هذا التعاون".