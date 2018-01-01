سحب أكثر من 13 ألف سيارة تويوتا من الأسواق الصينية بسبب عيوب فنية

جهينة نيوز

بدأت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات سحب أكثر من 13 ألف سيارة في الصين بسبب عيوب في برنامج وحدة التحكم الالكتروني للمصابيح الأمامية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الهيئة الصينية المعنية بتنظيم السوق قولها في بيان.. ان “شركة تيانجين فاو تويوتا موتور المحدودة بدأت بسحب 13 ألفا و48 سيارة من طراز (كورولا جي إل آي) صنعت في الفترة بين الـ 19 من آذار و الـ 16 من تشرين الأول الماضيين بسبب عيوب تشوبها”.

ووفق مختصين تسبب عيوب وحدة التحكم الالكتروني للمصابيح الأمامية في السيارة بتشويش في الرؤية للسائقين القادمين من الاتجاه المعاكس على الطرقات ما قد يتسبب بحوادث مرورية.