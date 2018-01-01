مقتل مسؤولين سودانيين في حادث سقوط طائرة

الأحد, 9 كانون الأول 2018 الساعة 13:00 | سياسة, عربي

مقتل مسؤولين سودانيين في حادث سقوط طائرة

جهينة نيوز

أدى سقوط طائرة سودانية اليوم الأحد لمقتل عدد من المسؤولين السودانيين في ولاية القضارف بشرق السودان.

ووفقا لشبكة "الشروق" السودانية فقد "سقطت طائرة تقل والي القضارف ميرغني صالح وعددا من المسؤولين، اليوم الأحد، كانت في طريقها لإحدى محليات القلابات في زيارة تفقدية للمحلية في إطار الجولات الراتبة التي يقوم بها والي الولاية على المحليات".

ووفقا لمصادر في السودان فإن حريق اندلع في الطائرة بعد الحادث، شوهد من مسافة بعيدة، وأن فرق الإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، فيما لم ترد أي أنباء رسمية بعد عن مصير القضارف وصحبه من المسؤولين وطاقم الطائرة المنكوبة.


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