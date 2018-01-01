"ماي" تحذر من عدم الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية في مقابلة نشرت اليوم الأحد من أن بريطانيا ستواجه "آفاقا مجهولة" إذا لم يوافق المشرعون على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع بروكسل.

وقالت ماي لصحيفة ديلي ميل، "عندما أقول إنه اذا لم تنفذ هذه الاتفاقية فسنكون حقا في آفاق مجهولة. اتمنى أن يفهم الناس أن هذا بصدق ما اعتقد وأخاف أن يحدث".

وتابعت أن هذا "سيعني حالة خطيرة من عدم اليقين للأمة مع وجود خطر حقيقي للغاية بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

وتواجه ماي ثورة من المشرعين داخل حزبها " المحافظين"، ويبدو من غير المحتمل أنها ستحصل على عدد الأصوات الكافية لتمرير الاتفاق عندما يصوت البرلمان بعد غد الثلاثاء.

ورفضت رئاسة الوزراء في وقت متأخر من يوم السبت تقارير ذكرت أن ماي قد تؤجل التصويت لتفادي الهزيمة، حيث قال متحدث: "إن التصويت سيجري يوم الثلاثاء".

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد نقلت عن بعض مساعدين ووزراء في حكومة ماي، أن رئيسة الوزراء ستعلن غدا الاثنين تأجيل التصويت البرلماني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن ماي تخطط للسفر إلى بروكسل في محاولة أخيرة لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبي بتخفيف شروط الاتفاق.