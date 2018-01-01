رانيا يوسف ترد على أصالة وتفترض حُسن النية

جهينة نيوز

ردت الممثلة رانيا يوسف على تصريحات المطربة أصالة نصري حول فستانها، مؤكدة أنها تحسن الظن بالناس، وأنها «تحترم المطربة السورية كفنانة وكإنسانة».

أضافت في تصريحات لبرنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت: «عرافة إنها كانت بتهزر، مش ممكن أفترض فيها سوء النية، أنا حسنة النية بالناس».

وتابعت: «هي مكانتش تقصد أي حاجة وحشة، أنا بحب أصالة وبحب صوتها وبحبها هي كإنسانة كمان، إحنا صحاب، والست دي أنا بحبها وبحترمها».

وقالت أصالة في حفل غنائي أحيته، الجمعة، في القاهرة، وأطلت خلاله بفستان قالت عنه للجمهور: «هل الفستان شفاف، فستاني من 6 بطانات حتى لا يكون شفافا».