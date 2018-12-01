المالية القطرية: تغلبنا على "الحصار الخليجي"

جهينة نيوز

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي اليوم الأحد إن ميزانية قطر للعام 2019 ستتضمن فائضا متوقعا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أن البيانات المالية للنصف الأول من 2018 تؤكد قوة الاقتصاد وأن البلد تغلب على "الحصار" الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها.

كما لفت الوزير إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي تجاوز الـ5% في النصف الأول من العام وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وكان مجلس الوزراء القطري أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وذكرت الوكالة أن "مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وعلى إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة ومشروع القانون إلى مجلس الشورى".

​وأوضحت الوكالة بعض الأسس التي اعتمدت عليها موازنة 2019، ومنها: توفير المخصصات لخطط ومشاريع رؤية قطر2030، وكذلك دعم الإيرادات غير النفطية.

​كما اعتمدت الموازنة أيضا على "توفير المخصصات لاستكمال مشاريع كأس العالم 2022، وتطوير البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتطوير أراض للمواطنين، وزيادة كفاءة الإنفاق العام".